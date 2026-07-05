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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمل سلامة: «الأوكتاجون» رسالة قوة تؤكد مكانة الدولة المصرية وحكمة الرئيس السيسي

أمل سلامة
أمل سلامة

أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون» يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر أصبحت دولة قوية تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة، وقادرة على حماية أمنها القومي وإدارة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

الأوكتاجون تجسيد حقيقي لقوة الدولة المصرية الحديثة

وقالت سلامة إن «الأوكتاجون» ليس مجرد مبنى إداري أو عسكري، بل هو تجسيد حقيقي لقوة الدولة المصرية الحديثة، وللقدرات التنظيمية والتكنولوجية التي وصلت إليها مؤسسات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.
 

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت بحكمته ورؤيته الثاقبة قدرته على بناء دولة عصرية قوية، تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتاج قيادة واعية أدركت مبكرًا طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية إعداد الدولة المصرية للتعامل معها.

قوة الدولة 

وأوضحت سلامة أن قوة الدولة لا تقاس فقط بالإمكانات العسكرية أو الاقتصادية، وإنما أيضًا بقدرتها على إدارة الملفات الوطنية الكبرى بحكمة وتوازن، وهو ما يظهر بوضوح في تعامل القيادة السياسية مع مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر قوة واستقرارًا، بفضل وحدة مؤسسات الدولة، ووعي الشعب المصري، وحكمة القيادة السياسية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

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