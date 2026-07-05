مشيدا بافتتاح الأوكتاجون..برلماني: توجيهات الرئيس بتسريع تخارج الدولة تعزز دور القطاع الخاص

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية " الأوكتاجون" أمس السبت بالإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية متوازنة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في قيادة عملية التنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي وفر بنية تحتية قوية تؤهل القطاع الخاص للتوسع في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح النائب عادل اللمعى، أن استمرار تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة التنظيمي ودور القطاع الخاص في التنمية، بما ينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير.

توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين

وقال إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتعكس التزام الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وصولا إلى تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وشمولا.