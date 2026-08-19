هيئة الدواء المصرية تحتفظ بالريادة الأفريقية في مستوى النضج الثالث للقاحات والدواء

استقبلت هيئة الدواء المصرية الأسبوع الماضي فريقًا من خبراء المنظمة في زيارة متابعة تنظيمية، استهدفت متابعة مستجدات منظومة العمل الرقابي، وأعمال التطوير والتحسين في ضوء متطلبات أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية WHO Global Benchmarking Tool (GBT).

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الزيارة جاءت في إطار المتابعة الدورية لمسار النضج التنظيمي للهيئة، والوقوف على مدى استمرارية تطبيق النظم والممارسات الرقابية التي أهلت الهيئة للحصول على مستوى النضج الثالث (ML3) في تنظيم الأدوية واللقاحات وتصنيعها . وأن الحفاظ على مستوى النضج الثالث يمثل جزء من منظومة تطوير مستمرة تستهدف الارتقاء بكفاءة النظام الرقابي المصري وتعزيز قدرته على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن كفاءة المنظومة الرقابية المصرية ليست مجرد إنجاز وقتي مرتبط بعملية تقييم واحدة، و أن الهيئة تتعامل مع متطلبات منظمة الصحة العالمية باعتبارها إطارًا مستمرًا للتحسين المؤسسي والرقابي وان تلك الزيارات تعد اداة ايجابية للتعاون الايجابي مع منظمة الصحة العالمية بما يثمر عن التطوير الي مستوي النضج الرابع.

استكمال دورة التطوير الحالية خلال 180 يومًا،

وأوضحت الهيئة أنها تستهدف استكمال دورة التطوير الحالية خلال 180 يومًا، وفق خطة عمل محددة تتضمن تطوير الممارسات التنظيمية القائمة، واستكمال متطلبات التحسين وفقًا لاستمرارية مستوي النضج الثالث من المنظمة وتمهيدا الحصول علي مستوي النضج الرابع.

وأن المؤسسات الرقابية القوية هي التي تخضع نفسها باستمرار للتقييم والتحسين. وهو ما ترحب به الهيئة باستمرار. بما يهدف الي الحفاظ على سلامة وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء، وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة تمتلك منظومة رقابية دوائية متطورة وموثوقة، ويدعم الثقة في الدواء المصري ويعزز قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.