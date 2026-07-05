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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

افتتاح "الأوكتاجون".. رسائل قوة وردع تؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي

مركز القيادة الاستراتيجية
مركز القيادة الاستراتيجية
إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يحمل رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أمنها القومي وإدارة الأزمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة.

وأوضح خلال حواره على قناة اكسترا نيوز، أن المشهد الذي صاحب افتتاح المقر يعكس ما وصفه بـ"الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ مؤسساتها وتعزيز قدراتها الشاملة، بعد أن تجاوزت مرحلة كانت تهدد استقرارها ووحدتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن الحفاظ على الدول لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بحسن إدارة الأزمات وصون الأمن القومي، معتبرًا أن الكلمة تضمنت رسائل مهمة حول أسس الحفاظ على استقرار الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأشار إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من مشروعات وتنمية جاء بجهود الدولة والشعب المصري، الذي تحمل أعباء كبيرة من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا.

ولفت إلى أن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري خلال مراسم افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بعث برسالة طمأنينة للمواطنين، وعكس جاهزية الدولة وقدرتها على حماية حدودها وسيادتها وثرواتها، مؤكدًا أن افتتاح "الأوكتاجون" يجسد امتلاك مصر منظومة قيادة وسيطرة حديثة تدعم قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

السيسي عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية الأوكتاجون

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