نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الرئيس دونالد ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها ، مضيفا "وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها.

وقال نتنياهو في تصريحات له: أنا وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل لحلول.

وختم رئيس حكومة الاحتلال تصريحاته: “لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب”.

وفي وقت لاحق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة دون تفكيك القطاع ونزع سلاحه"، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن أن "مجلس السلام" سيمضي قدما في إعادة إعمار المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حتى دون نزع سلاح حركة حماس.

كما تطرق نتنياهو إلى الوضع في لبنان، نافيا ما تردد في وسائل الإعلام بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسرائيل عدم التحرك ضد أنفاق قال إنها "أنفاق إرهابية" في لبنان، مضيفًا: "هذه مجرد شائعة وأخبار كاذبة، لم يخبرني بشيء عن ذلك، ولم أسأله، ونحن نتصرف وفقًا لاعتباراتنا الخاصة.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسائل الإعلام في إسرائيل، مدعيا خلال اجتماع حكومي أن "معظم القنوات الإعلامية أصبحت حزبًا سياسيًا، فهي تتلقى رسائل المعارضة، بل وتنتجها أحيانًا".