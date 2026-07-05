أحمد موسى: ظهور منظومات دفاعية روسية متطورة رسالة قوة.. وتأمين الدولة يتم بأعلى درجات الجاهزية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تم تداوله بشأن ظهور منظومات دفاعية وحرب إلكترونية روسية متطورة خلال أحد العروض العسكرية أثار اهتمامًا واسعًا داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي اعتبرت أن امتلاك مصر لمثل هذه القدرات يمثل تحولًا مهمًا في معادلات الأمن والدفاع بالمنطقة.



رؤية استراتيجية شاملة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية شاملة تقوم على بناء قدراتها العسكرية والدفاعية بصورة مستمرة، مشددًا على أن «مصر دولة كبيرة ولا بد أن تمتلك كل عناصر القوة التي تحمي أمنها القومي ومقدراتها».

وأضاف أن الحديث الإسرائيلي ركز على ظهور منظومات دفاع جوي وحرب إلكترونية متطورة، معتبرًا أن الرسائل التي حملها العرض العسكري كانت واضحة للجميع، وأن امتلاك مصر لأحدث وسائل التأمين والدفاع يعكس حجم التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

مؤسسات الدولة والمنشآت الاستراتيجية

وأشار موسى إلى أن تأمين مؤسسات الدولة والمنشآت الاستراتيجية يتم وفق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، مؤكدًا أن مصر تواصل تطوير قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والتحديات المحيطة بها.



واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته قائلًا: «أطمئن المصريين.. الدولة المصرية تدرك جيدًا متطلبات أمنها القومي، وتعمل دائمًا على امتلاك كل أسباب القوة والقدرة على حماية مقدراتها وشعبها».