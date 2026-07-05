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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: إسرائيل تراقب افتتاح القيادة الاستراتيجية.. وS-300 تغيّر موازين المنطقة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة حظي باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تابعت عن كثب تفاصيل الحدث، خاصة ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتديًا الزي العسكري، وهو ما وصفه بأنه حدث نادر.

وخلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، قال موسى إن الجانب الإسرائيلي أبدى اهتمامًا لافتًا بالافتتاح، متسائلًا عن أسباب انشغاله بظهور الرئيس بالزي المدني أو العسكري، مؤكدًا أن هذا الأمر شأن مصري خالص.

وأضاف أن العرض العسكري شهد للمرة الأولى استعراض منظومة الدفاع الجوي الروسية المطورة "S-300"، لافتًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية اعتبرت ظهورها تطورًا عسكريًا مهمًا قد ينعكس على توازنات المنطقة.

القدرات العسكرية المصرية

وأشار موسى إلى أن التقارير الإسرائيلية تناولت إمكانات المنظومة، موضحة أنها تزن أكثر من 20 طنًا، وكُشف عنها في روسيا عام 2016، كما تمتلك قدرات على التشويش على أسراب الطائرات المسيّرة لمسافات تصل إلى 45 كيلومترًا، معتبرًا أن تركيز الإعلام الإسرائيلي على هذه التفاصيل يعكس اهتمامًا متزايدًا بالقدرات العسكرية المصرية.

وأشاد موسى برؤية الرئيس السيسي للأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن الأحداث الحالية تثبت صحة التحليلات التي طرحها في وقت سابق. 

وشدد على أن ما تحقق من إنجازات في مجالات البنية التحتية، مثل الموانئ والأنفاق والسكك الحديدية، يصعب تكراره في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعدات العسكرية والمدنية، مؤكدًا أن دعم القوات المسلحة وتوفير احتياجاتها يمثل أولوية للحفاظ على الأمن القومي وتعزيز قدرة الدولة على الردع وحماية مقدراتها.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القيادة الاستراتيجية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

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