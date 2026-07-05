أعمال صيانة وإضافة رائحة للغاز الطبيعي بمحطتين في العامرية

أعلنت شركة غاز مصر تنفيذ أعمال الإجراء الدوري للصيانة الوقائية وإضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي، غدًا الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، وذلك بمحطتي الفلترة والقياس بالكيلو 25 طريق الإسكندرية الصحراوي، وأول طريق الكافوري بنطاق حي العامرية أول.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأعمال ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقد يترتب عليها انبعاث رائحة الغاز الطبيعي التي قد يشعر بها سكان المناطق المحيطة بالمحطتين.

وأكدت الشركة أن الرائحة التي قد يتم ملاحظتها ناتجة عن إضافة المادة المميزة للغاز الطبيعي، وهو إجراء دوري ومتبع لضمان أعلى مستويات الأمان، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو الانزعاج.

وشددت غاز مصر على أن أعمال الصيانة ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مناشدة المواطنين في المناطق المجاورة عدم القلق حال الشعور بالرائحة.

ودعت الشركة المواطنين، في حال وجود أي استفسارات، إلى التواصل مع خط طوارئ غاز مصر على الرقم 19220.