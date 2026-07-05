برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تؤكد الانتقال لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة

أكد النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، تمثل رسالة سياسية واضحة بأن الدولة ماضية في استكمال مؤسساتها الدستورية، وترسيخ نموذج حكم يقوم على المشاركة الشعبية والكفاءة والرقابة الفاعلة.

انتخابات المجالس المحلية

وقال راغب، في بيان له اليوم، إن المجالس المحلية تمثل حجر الأساس في بناء إدارة محلية حديثة قادرة على نقل احتياجات المواطنين إلى دوائر صنع القرار، وتعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب الشارع وتحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مجالس محلية تمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية، وتكون قادرة على مواكبة حجم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح خطط التنمية على المستوى المحلي يرتبط بوجود مجالس منتخبة تمارس دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس تعكس إيمان الدولة بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتفعيل الإدارة المحلية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤون مجتمعاتهم، بما يرسخ مبادئ اللامركزية، ويمنح المحافظات قدرة أكبر على تحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وأشار إلى أن انتخابات المحليات ستكون فرصة حقيقية لإفراز جيل جديد من القيادات التنفيذية والسياسية، وإعداد كوادر وطنية تمتلك الخبرة الميدانية، بما يسهم في دعم الحياة السياسية، ويمثل رافدًا مهمًا لتأهيل القيادات المستقبلية على المستويين التنفيذي والبرلماني.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم النائب صالح عبد المنعم راغب بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات تعكس رؤية متكاملة لاستكمال مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع مسيرة التنمية الشاملة، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على مؤسسات قوية، ومشاركة شعبية واسعة، وإدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين.