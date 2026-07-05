الجيل الديمقراطي: توجيهات الرئيس في الأوكتاجون تؤسس لخطة وطنية متكاملة لترسيخ الاستقرار والأمن القومي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس للحكومة خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة “الأوكتاجون” تمثل نقطة تحول في إدارة أولويات الدولة، وتعكس رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن القومي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال قاسم: “للمرة الأولى يجمع الرئيس، وفي خطاب واحد، حزمة متكاملة من التوجيهات التي تمتد من فتح المجال العام والإعلامي، والاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر السياسية، وتنشيط الحياة الحزبية، والإسراع بإجراء انتخابات المحليات، إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستكمال برنامج تخارج مؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أننا أمام رؤية متكاملة لإعادة بناء مقومات الاستقرار الداخلي.”

وأضاف: “افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة لم يكن مجرد مناسبة لافتتاح منشأة، وإنما جاء ليؤكد أن الأمن القومي في مفهومه الحديث لا يقتصر على حماية الحدود، بل يبدأ من بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد قادر، وحياة سياسية فاعلة، ومؤسسات تتمتع بالكفاءة والشفافية، وهو ما عكسته بوضوح توجيهات السيد الرئيس.”

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن صدور هذه التوجيهات في هذا السياق الاستراتيجي يمنحها طبيعة مختلفة عن أي توجيهات سابقة، موضحًا أن “لغة الخطاب حملت سمات التخطيط الاستراتيجي والانضباط في تحديد الأولويات، بما يجعلها أقرب إلى خطة عمل وطنية ملزمة، تستوجب سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة، وليس مجرد إعلان لتوجهات عامة.”

وطالب قاسم الحكومة بسرعة الإعلان عن برنامج تنفيذي واضح لترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية، يتضمن أهدافًا محددة، وجداول زمنية معلنة، ومؤشرات لقياس الأداء، وآليات للمراجعة الدورية، مؤكدًا أن ذلك هو الضمان الحقيقي لتحويل الإرادة السياسية إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد أن إعداد هذا البرنامج يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تصبح عملية التنفيذ مسؤولية وطنية مشتركة، وبما يحول دون أي تباطؤ أو إخفاق في تنفيذ توجيهات الرئيس.

واختتم قاسم تصريحه قائلاً: “في حزب الجيل الديمقراطي لا نقف عند حدود التأييد، بل نمتلك بالفعل رؤى تنفيذية وتشريعية وأوراق سياسات متكاملة في مختلف المحاور التي تناولتها التوجيهات الرئاسية، أعدتها كوادر الحزب المتخصصة من خلال الحوار الوطني، واللجان النوعية، وتجارب الحزب وبرامجه المختلفة، ونحن على استعداد لوضعها أمام الحكومة للمساهمة في إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية في أسرع وقت.