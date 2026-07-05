قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل تعيش قلقا وذعرا بعد افتتاح القيادة الاستراتيجية وظهور السيسي بالزي العسكري
حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة
مجلس الشورى اليمني: تهديدات الحوثيين للسعودية تمس الأمن القومي العربي
أحمد موسى: ظهور منظومات دفاعية روسية متطورة رسالة قوة.. وتأمين الدولة يتم بأعلى درجات الجاهزية
أحمد موسى: افتتاح الأوكتاجون رسالة قوة.. وإسرائيل تتابع ظهور الرئيس السيسي والمنظومات الدفاعية باهتمام| بث مباشر
سوريا .. صدور مراسيم رئاسية عاجلة تخص الجيش والشرطة
أحمد موسى: إسرائيل تراقب افتتاح القيادة الاستراتيجية.. وS-300 تغيّر موازين المنطقة
عاجل.. إلغاء مران منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين
مصدر عسكري: خروج 11 طائرة تزود بالوقود أمريكية من غرب آسيا
تقرير أرجنتيني يكشف أهم عناصر منتخب مصر
الطقس غدًا الإثنين 6 يوليو 2026.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
بعد واقعة محمد هاني.. سؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن تكلفة البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل الديمقراطي: توجيهات الرئيس في الأوكتاجون تؤسس لخطة وطنية متكاملة لترسيخ الاستقرار والأمن القومي

أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس للحكومة خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة “الأوكتاجون” تمثل نقطة تحول في إدارة أولويات الدولة، وتعكس رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن القومي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال قاسم: “للمرة الأولى يجمع الرئيس، وفي خطاب واحد، حزمة متكاملة من التوجيهات التي تمتد من فتح المجال العام والإعلامي، والاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر السياسية، وتنشيط الحياة الحزبية، والإسراع بإجراء انتخابات المحليات، إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستكمال برنامج تخارج مؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أننا أمام رؤية متكاملة لإعادة بناء مقومات الاستقرار الداخلي.”

وأضاف: “افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة لم يكن مجرد مناسبة لافتتاح منشأة، وإنما جاء ليؤكد أن الأمن القومي في مفهومه الحديث لا يقتصر على حماية الحدود، بل يبدأ من بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد قادر، وحياة سياسية فاعلة، ومؤسسات تتمتع بالكفاءة والشفافية، وهو ما عكسته بوضوح توجيهات السيد الرئيس.”

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن صدور هذه التوجيهات في هذا السياق الاستراتيجي يمنحها طبيعة مختلفة عن أي توجيهات سابقة، موضحًا أن “لغة الخطاب حملت سمات التخطيط الاستراتيجي والانضباط في تحديد الأولويات، بما يجعلها أقرب إلى خطة عمل وطنية ملزمة، تستوجب سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة، وليس مجرد إعلان لتوجهات عامة.”

وطالب قاسم الحكومة بسرعة الإعلان عن برنامج تنفيذي واضح لترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية، يتضمن أهدافًا محددة، وجداول زمنية معلنة، ومؤشرات لقياس الأداء، وآليات للمراجعة الدورية، مؤكدًا أن ذلك هو الضمان الحقيقي لتحويل الإرادة السياسية إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد أن إعداد هذا البرنامج يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تصبح عملية التنفيذ مسؤولية وطنية مشتركة، وبما يحول دون أي تباطؤ أو إخفاق في تنفيذ توجيهات الرئيس.

واختتم قاسم تصريحه قائلاً: “في حزب الجيل الديمقراطي لا نقف عند حدود التأييد، بل نمتلك بالفعل رؤى تنفيذية وتشريعية وأوراق سياسات متكاملة في مختلف المحاور التي تناولتها التوجيهات الرئاسية، أعدتها كوادر الحزب المتخصصة من خلال الحوار الوطني، واللجان النوعية، وتجارب الحزب وبرامجه المختلفة، ونحن على استعداد لوضعها أمام الحكومة للمساهمة في إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية في أسرع وقت.

القيادة الاستراتيجية للدولة الأوكتاجون الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكوادر السياسية انتخابات المحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصؤ

رسميا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

احمد رضا

قبل تقديمه رسميًا.. عموتة يحسم موقف أحمد رضا في الأهلي

منتخب مصر

هشام حنفي يبدي تخوفه قبل مواجهة الأرجنتين: أخشى على منتخب مصر بسبب الرعاة

بالصور

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

المزيد