قيادي بحماة الوطن: "الأوكتاجون" يجسد قوة الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور منصور المغربي، أمين حزب حماة الوطن بمركز ومدينة القنطرة غرب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأمن القومي، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في بناء مؤسساتها وفق أحدث النظم العالمية.

وقال المغربي، في بيان له اليوم، إن "الأوكتاجون" يعد أحد أهم الصروح الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ونظم القيادة والسيطرة المتطورة، بما يسهم في دعم متخذ القرار، وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف التحديات والأزمات بكفاءة وسرعة.

بناء مؤسسات قوية

وأوضح أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أكدت أن الجمهورية الجديدة تقوم على بناء مؤسسات قوية، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية، إلى جانب مواصلة تحديث مختلف أجهزة الدولة بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وثمّن المغربي تأكيد الرئيس على أهمية تنشيط الحياة الحزبية واستكمال انتخابات المجالس المحلية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لترسيخ الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية استراتيجية متطورة، جعلتها أكثر قدرة على حماية أمنها القومي، وإدارة الملفات المختلفة برؤية استباقية، وهو ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية تمتلك مؤسسات حديثة وإرادة وطنية قوية.