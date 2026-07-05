"الحرية المصرى": رسائل الرئيس من "الأوكتاجون" تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإعلامي

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، حملت مجموعة من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية للمرحلة المقبلة، وتؤسس لانطلاقة جديدة تستند إلى تعزيز المشاركة السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادى، وتطوير أدوات بناء الوعي الوطني.

وقال د. ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تنشيط الحياة السياسية والحزبية، والإسراع في استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتمكين الأحزاب من الاضطلاع بدورها الدستورى في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية، وتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

مراجعة أوضاع الإعلام المصري



و أضاف أن توجيه الرئيس بعقد اجتماع سنوى في الثالث من ديسمبر من كل عام لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية لتطويره بصورة مستمرة، يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ شراكة فاعلة بين الدولة والإعلام، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي، ودعم الدور الوطني للإعلام في مواجهة التحديات وبناء الوعي المجتمعى.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الحزب أن توجيه الرئيس بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل، يبدأ تطبيقه عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يؤكد توجه الدولة نحو صياغة نموذج اقتصادي مصرى يعتمد على تعظيم القدرات الوطنية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وأشاد د. ممدوح محمود بتكليف جهاز "مستقبل مصر" بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، وحرصها على اتخاذ إجراءات عملية تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

مواجهة الفساد

وأشار رئيس الحزب إلى أن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسما وفاعلية في مواجهة الفساد، يبعث برسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

كما أكد د. ممدوح محمود أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بمواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، تعكس إيمان الدولة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس الحزب على أن الرسائل التي حملتها احتفالية افتتاح "الأوكتاجون" تمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وتعكس إصرار الدولة المصرية على المضي قدما نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال تعزيز الاستقرار السياسي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير أدوات القوة الناعمة، وترسيخ الوعي الوطني.