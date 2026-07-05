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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي في افتتاح الأوكتاجون تؤكد أن مصر تتقدم بثقة نحو المستقبل

النائب الدكتور احمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية
النائب الدكتور احمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية
معتز الخصوصي

أكد الدكتور احمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة “ الأوكتاجون”جاءت حاملة لعدد من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية للمستقبل، وتؤكد أن مصر تواصل مسيرتها التنموية بثبات رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وأزمات متلاحقة.

وقال عبد المجيد، في تصريح اليوم. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة طمأنة وثقة للمصريين مفادها أن الدولة أصبحت تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها للتعامل مع مختلف المتغيرات، وأن بناء مؤسسات قوية وحديثة كان ولا يزال حجر الأساس في حماية الوطن وصون مقدراته وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن الكلمة، أبرزت الأهمية التاريخية لثورة 30 يونيو، التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أعادت تصحيح المسار الوطني وحافظت على هوية الدولة ومؤسساتها، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والإصلاح والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد اليوم.

وأشار احمد عبد المجيد. إلى أن تأكيد الرئيس على استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بتخفيف الأعباء عن المواطنين، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الشاملة هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار وتحسين جودة الحياة.

وأوضح نائب الاسكندرية. أن حديث الرئيس عن ضرورة تعزيز الحوار، وتنشيط الحياة السياسية، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، يؤكد حرص الدولة على ترسيخ المشاركة المجتمعية وبناء وعي وطني قادر على مواجهة الشائعات والتحديات المختلفة.

وأوضح أن مصر التي نجحت في تجاوز تحديات صعبة خلال السنوات الماضية، تمتلك اليوم رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، وأن رسائل الرئيس السيسي حملت دعوة للعمل والإنتاج والتكاتف الوطني من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

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