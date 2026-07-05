الطقس غدًا الإثنين 6 يوليو 2026.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة

حالة الطقس غدا .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 6 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية مقارنة بالدرجات المسجلة في الظل، خاصة خلال ساعات النهار، الأمر الذي يدفع كثيرًا من المواطنين إلى متابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج أو التنقل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء الحارة ستستمر على مختلف المحافظات، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة التي تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة، في ظل الأجواء الصيفية المعتادة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من القيم الفعلية المسجلة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

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أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس غدٍ الإثنين يبدأ بأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب المحافظات.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا حارًا ورطبًا، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل، وهو ما يجعل الشعور بارتفاع درجات الحرارة مستمرًا حتى بعد غروب الشمس، نتيجة تأثير نسب الرطوبة المرتفعة.

وأكدت الهيئة أن استمرار ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم الفعلية المقاسة في الظل، وهو ما يستدعي توخي الحذر خلال فترات النهار، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الجسم على التخلص من الحرارة من خلال عملية التعرق، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالإجهاد الحراري، لا سيما خلال ساعات الظهيرة التي تسجل أعلى معدلات لدرجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يعد أحد العوامل الأساسية التي تجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات الفعلية، ولذلك يشعر المواطنون بدرجات حرارة أكبر من الأرقام المعلنة في الظل، خاصة في المناطق الداخلية وعلى أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 6 يوليو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

وتوضح هذه الدرجات استمرار الفارق بين درجات الحرارة الفعلية والمحسوسة في مختلف المناطق، نتيجة الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة.

القاهرة والصعيد يسجلان أعلى درجات الحرارة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، حيث تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة، بينما تشهد السواحل الشمالية أجواء أقل حرارة نسبيًا، لكنها تظل متأثرة بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما تستمر المحافظات الواقعة في الوجه البحري وشمال الصعيد في تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الرطبة التي تؤثر في الإحساس العام بالطقس.

الأرصاد تحذر من تأثير الرطوبة خلال النهار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يظل العامل الأبرز في حالة الطقس غدًا، إذ يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات الظهيرة، عندما تبلغ الحرارة أعلى معدلاتها على أغلب الأنحاء.

وتستمر الأجواء الحارة والرطبة حتى ساعات الليل، مع ميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة خلال الفترة المسائية، وهو ما يجعل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مستمرًا في العديد من المحافظات، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخاصة بحالة الطقس غدًا الإثنين 6 يوليو 2026.