حالة الطقس اليوم السبت 4 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وتحذيرات الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 4 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية خلال ساعات النهار، وسط تحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل ومتابعة النشرات الجوية المحدثة باستمرار.

وأوضحت الهيئة أن الطقس اليوم يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يصبح الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس بدرجات الحرارة.

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الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة من الدرجات الفعلية المسجلة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يستوجب الالتزام بالإرشادات الوقائية، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، في حين تسجل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة.

وفي الوجه البحري تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و36 درجة، بينما تنخفض على السواحل الشمالية لتتراوح بين 29 و32 درجة، لتظل أقل المناطق تأثرًا بالموجة الحارة مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية.

أما محافظات الصعيد فتواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة، إذ تسجل قنا وأسوان وأبو سمبل 42 درجة، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية، بينما تسجل الأقصر والوادي الجديد 41 درجة، في حين تبلغ درجة الحرارة العظمى في سوهاج 39 درجة.

وفي مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسجل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وسفاجا ورأس غارب 38 درجة للعظمى، مع درجات حرارة محسوسة تصل إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة.

فرص أمطار خفيفة وشبورة مائية صباحًا

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط قطرات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث تقترب من 20%.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

نشاط الرياح وإثارة الرمال في بعض المناطق

وتوقعت الهيئة نشاطًا متقطعًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و45 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

كما تنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، بما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستوجب متابعة تعليمات الجهات المختصة بالنسبة إلى الأنشطة البحرية والشاطئية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، وتهب عليه رياح شمالية غربية.

كما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية.

أما في خليج السويس وخليج العقبة، فتتراوح حالة البحر بين الاعتدال والاضطراب، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر، مع هبوب رياح شمالية غربية، وهو ما يستدعي متابعة حالة الملاحة البحرية قبل تنفيذ أي رحلات أو أنشطة بحرية.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحدثة بشكل مستمر، والالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، بما يساعد على الحد من تأثير الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.