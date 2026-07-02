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حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى

حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
عبد الفتاح تركي

تواصل حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026 تصدر اهتمامات المواطنين بالتزامن مع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يحرص الكثيرون على متابعة توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة قبل بدء يومهم، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، وهو ما ينعكس على الأنشطة اليومية وحركة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد، مع بقاء نسب الرطوبة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة في الظل، في ظل استمرار الأجواء الصيفية التي تميز هذه الفترة من العام.

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حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026 في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الجمعة سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهي الأجواء المعتادة خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز سمات الطقس خلال الأيام الحالية، وهو ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المعدلات الفعلية المسجلة، خاصة خلال فترات الظهيرة التي تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المقاسة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، وهو ما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة بالنسبة للمواطنين، رغم أن درجات الحرارة المسجلة تبقى ضمن المعدلات المعلنة.

ويعد تأثير الرطوبة من أبرز العوامل التي تؤثر في الإحساس العام بالطقس خلال فصل الصيف، إذ تزداد وطأة الحرارة مع ارتفاع نسبة بخار الماء في الهواء، وهو ما ينعكس بصورة واضحة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي.

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة.

وفي السواحل الشمالية الغربية تبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 33 درجة.

أما في شمال الصعيد فتسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.

وفي جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 43 درجة، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

وتؤكد هذه الدرجات استمرار الأجواء شديدة الحرارة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تسجل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة.

نصائح لحماية سيارتك من الطقس الحار

نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار

في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، ينصح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وتشمل هذه الإرشادات تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، إلى جانب ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تساعد على تقليل الشعور بالحرارة، بما يسهم في الحد من تأثير الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

الأرصاد تواصل متابعة تطورات الطقس

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الحالة الجوية بصورة يومية، مع إصدار النشرات الخاصة بحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، بهدف إطلاع المواطنين على أحدث التوقعات وتقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع تغيرات الطقس.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للأحوال الجوية، خاصة مع استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل متابعة النشرات اليومية أمرًا مهمًا بالنسبة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس

وتظل حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026 محل اهتمام واسع، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المحافظات، وارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالنصائح الوقائية، خاصة خلال ساعات النهار، لتجنب التعرض للإجهاد الحراري والحفاظ على السلامة أثناء الأنشطة اليومية.

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