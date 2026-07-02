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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدا واضطراب الملاحة البحرية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، الموافق 3 يوليو 2026، حيث حذرت من ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية. 

حالة الطقس غدا في مصر 

أوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية، ويعود ليصبح مائلاً للحرارة رطباً خلال فترات الليل على أغلب المناطق.

وأشار بيان هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. 

نشاط رياح يضرب بعض المحافظات غدا

كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاطها على بعض شواطئ مطروح والعالمين والإسكندرية، مما يتسبب في ارتفاع الأمواج هناك بين 1.5 و2.25 متر.

وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية، حذرت هيئة من اضطراب في حالة البحر على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح في هذه المناطق بين 40 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار. 

كما لفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة ليوم غدٍ الجمعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة عظمى في الظل بينما تصل المحسوسة إلى 38 درجة، ويسجل الوجه البحري 35 درجة عظمى والمحسوسة 37 درجة. 

أما السواحل الشمالية الغربية فتقدر العظمى بها بـ 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، وتصل في السواحل الشمالية الشرقية إلى 32 درجة عظمى والمحسوسة 35 درجة. 

وفيما يتعلق بمحافظات الصعيد، تشهد مناطق شمال الصعيد 37 درجة عظمى والمحسوسة 39 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلاتها بواقع 42 درجة عظمى والمحسوسة 43 درجة مئوية. 

وفي ختام بيانها، أهابت الأرصاد بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس غدا الطقس في مصر درجات الحرارة غدا

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