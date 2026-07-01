تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام

تشهد حالة الطقس غدا وخلال الايام المقبلة ، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تشيد موجة حارة على الاجواء مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخي الحذر خلال ساعات الظهيرة و النهار التي تشهد أقصي ارتفاع لدرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 2 يوليو 2026 إلى الاثنين 6 يوليو 2026.

طقس شديد الحرارة نهاراً

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

رطوبة مرتفعة

كما تشهد حالة الطقس غدا ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة.

شبورة مائية

كذلك نشهد ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وهناك ​نشاط رياح أحياناً من الخميس 02 يوليو إلى الاثنين 06 يوليو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.​

حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في الفترة من بعد الجمعة إلى الثلاثاء المقبل الموافق 6 يوليو، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتشهد البلاد موجة حارة على أغلب المناطق.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة غداً

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

