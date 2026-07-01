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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الرطوبة نهارا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الخميس، الموافق 2 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم مناطق الجمهورية.

ونبهت الهيئة في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، إلى أن الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن قيم الحرارة المتوقعة في الظل، بمعدل يتراوح بين درجة إلى 3 درجات مئوية.

اضطراب الملاحة ونشاط الرياح

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر. كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً أحياناً للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 إلى 36 كم/ساعة.

شبورة مائية وسحب منخفضة

وفيما يخص الظواهر الجوية الصباحية، تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. وأشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غداً في الظل:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة (المحسوسة 38 درجة).
  • الوجه البحري: العظمى 35 درجة (المحسوسة 37 درجة).
  • جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة (المحسوسة 44 درجة).
  • شمال الصعيد: العظمى 37 درجة (المحسوسة 39 درجة).
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة (المحسوسة 33 درجة).
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة (المحسوسة 35 درجة).

واختتمت هيئة الأرصاد بيانها بمناشدة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة متابعتها المستمرة لتحديثات خرائط الطقس.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد

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