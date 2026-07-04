تحذير عاجل | الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء وتقدم نصائح هامة للمواطنين

مع دخول ذروة فصل الصيف، تواصل درجات الحرارة المرتفعة فرض سيطرتها على الأجواء، بينما يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الشعور بحرارة الطقس، ما يجعل الأجواء أكثر إرهاقا خلال ساعات النهار.

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية على معظم أنحاء الجمهورية، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأعلنت الهيئة، في بيان رسمي، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 4 يوليو 2026 وحتى الأربعاء 8 يوليو 2026، مشيرة إلى أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة والرطوبة على أغلب المحافظات، مع استمرار التأثيرات الصيفية المعتادة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود نهارا طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس ليلا مائلا للحرارة ورطبا على معظم المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة خلال الفترة من السبت 4 يوليو وحتى الأربعاء 8 يوليو، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا خلال بعض الأوقات، دون أن يؤثر بشكل كبير على الارتفاعات المسجلة في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور الفعلي بالحرارة أكثر شدة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، نتيجة ارتفاع نسبة بخار الماء في الهواء.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، حفاظًا على السلامة العامة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استمرار الأجواء الصيفية الحارة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس مائل للحرارة مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، بينما تشتد الحرارة نهارا لتصبح الأجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب المحافظات، في حين تبقى الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية بفعل التأثيرات البحرية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم الأنحاء".

وأشارت غانم، إلى أن من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، وقد تزداد كثافة الشبورة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

وتابعت: "ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المعلنة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور الفعلي بالحرارة أكثر ارتفاعا، خاصة خلال ساعات الظهيرة".

واختتمت: "الأمر الذي يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة".

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي: