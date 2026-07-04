قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة: منتخب مصر رفع رأسنا في كل مكان في العالم.. وأهلًا بالأرجنتين
محمد هاني : أحلى فرحة في حياتنا.. والحمد لله قدرنا نسعد الناس
زغرودة من ليلي علوي بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16
الأرجنتين وكاب فيردي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 بكأس العالم 2026
تركي آل الشيخ يمازح حسام حسن : واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني
تنسيق 2026.. ننشر المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية
استشارية أسرية: الصورة المثالية على السوشيال ميديا قد تخفي حقائق مغايرة للواقع
حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية.. دار الإفتاء تجيب
لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
بعد صدور اللائحة التنفيذية.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر بالقانون
مدرب أستراليا يوضح سبب تغيير الحارس قبل ركلات الترجيح
شاهد هدف ميسي في الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت 4 يوليو 2026

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس المتوقع اليوم السبت 4 يوليو 2026، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، ويتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تبلغ العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والمحسوسة 38، والوجه البحري 35 والمحسوسة 37.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 

وتصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة 43، بينما تزيد نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات.

كما تتوفر فرص ضعيفة لسقوط قطرات خفيفة من الأمطار صباحًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة.

وتشهد الطرق شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن نشاط الرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 45 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادي الجديد.

وتنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها، مشيرة إلى أن التحديث يتم في حالة حدوث أي تغيير بخرائط الطقس.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس الطقس المتوقع الصباح الباكر شديد الحرارة درجات الحرارة العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم| من هم؟

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزّي الدكتور إبراهيم الهدهد في وفاة والدته

برقية عزاء

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يبرز خصوصية سورة هود في ختام قصة الطوفان

بالصور

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد