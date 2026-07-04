تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت 4 يوليو 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس المتوقع اليوم السبت 4 يوليو 2026، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، ويتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تبلغ العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والمحسوسة 38، والوجه البحري 35 والمحسوسة 37.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

وتصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة 43، بينما تزيد نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات.

كما تتوفر فرص ضعيفة لسقوط قطرات خفيفة من الأمطار صباحًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة.

وتشهد الطرق شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن نشاط الرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 45 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادي الجديد.

وتنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها، مشيرة إلى أن التحديث يتم في حالة حدوث أي تغيير بخرائط الطقس.