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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نادي مدينتي للجولف يستضيف كبار نجوم اللعبة في جوائز الجولف العالمية 2026

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

يستعد "نادي مدينتي للجولف" لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من حفل توزيع جوائز الجولف العالمية "Word Golf Awards" خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، وذلك في حدث يقام للمرة الأولى في مصر و القارة الأفريقية. وتُعد World Golf Awards واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

يجمع الحدث أبرز أسماء اللعبة ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع سياحة الجولف من مختلف أنحاء العالم، على أن يُختتم بالحفل النهائي لتوزيع الجوائز مساء السابع من نوفمبر. كما يتضمن برنامج الفعالية بطولة "كلاسيك جوائز الجولف العالمية" على ملعب جولف مدينتي – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - المكون من 18 حفرة ، والذي صممه المهندس المعماري العالمي روبرت ترينت جونز جونيور ، وتتولى إدارته شركة "ترون" العالمية المتخصصة في إدارة أندية الجولف حول العالم.

وأكد عمر هشام طلعت، رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن اختيار نادي مدينتي للجولف لاستضافة نسخة 2026 من جوائز الجولف العالمية يمثل محطة بارزة تسلط الضوء على جودة منشآتنا الرياضية ويرسخ من مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لسياحة الجولف".

وأضاف: "استضافة حفل جوائز "Word Golf Awards" لأول مرة في مصر يعد تتويجاً للنجاحات الكبيرة والإنجازات التي حققها نادي مدينتي للجولف خلال السنوات الأخيرة ، حيث حصد على لقب "أفضل ملعب جولف في مصر" خمس مرات، و"أفضل ملعب جولف في أفريقيا" ثلاث مرات حسب تصنيف   World Golf Awards.
   
من جانبه قال كريس فروست، المدير التنفيذي لـ "Word Golf Awards" : "سعداء بتنظيم هذا الحدث في نادي مدينتي للجولف، والذي يشكل أولى فعالياتنا في القارة الأفريقية". وأضاف: "يُعد النادي وجهة عالمية لرياضة الجولف لما يمتلكه من ملعب بطولات على غرار الملاعب العالمية ، فضلاً عن مناخ مصر المثالي على مدار العام".

من جانبه، قال كلينتون نوريس، مدير المبيعات والتسويق في "ترون إنترناشيونال"، إن اختيار النادي يعكس النمو المستمر والمكانة الدولية التي تتمتع بها مصر كوجهة لسياحة الجولف". وأضاف نوريس أن استضافة الحدث للمرة الأولى في أفريقيا تشكل فرصة قيمة لاستعراض التطور المستمر في رياضة الجولف، والبنية التحتية وخدمات الضيافة عالية المستوى في المنطقة"، مؤكداً اعتزازه بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لدعم النجاح المتواصل لنادي مدينتي للجولف.

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