الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات

هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر بالصعود الى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم بالفوز على منتخب استراليا.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ ١٦ لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر».

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-2 فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد دالاس بولاية تكساس.