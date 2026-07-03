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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى حرارة وتوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

طقس
طقس
عادل نصار

تشهد مختلف أنحاء الجمهورية أجواءً صيفية قاسية مع استمرار موجة الحرارة المرتفعة، حيث تتزايد حدة الإحساس بالطقس بفعل نسب الرطوبة العالية، ما يضاعف الشعور بالسخونة ويستدعي الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة خلال ساعات الظهيرة التي تسجل أعلى معدلات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يتسم بشدة الحرارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المصحوبة بارتفاع واضح في نسب الرطوبة.

حالة الطقس في مصر 

وتتصدر محافظات جنوب الصعيد قائمة المناطق الأكثر سخونة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، لتكون الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة. 

وفي القاهرة الكبرى تسجل الحرارة العظمى 36 درجة، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة نتيجة الرطوبة.

طقس

أما المناطق الساحلية، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 32 و34 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة، ما يجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال ساعات الصباح تكون شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تزداد كثافتها في بعض المناطق، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد خلال فترات متقطعة، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أشارت الهيئة إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، ورياح غربية إلى شمالية غربية.

 أما البحر الأحمر فتتراوح حالته بين المعتدلة والمضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وأضافت أن خليج السويس وخليج العقبة يشهدان اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما يتطلب توخي الحذر من جانب العاملين في الأنشطة البحرية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى اتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإجهاد الحراري، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والبقاء في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان، إلى جانب استخدام غطاء للرأس أو مظلة عند الاضطرار للخروج في أوقات الذروة.

الأرصاد طقس حالة الطقس درجات الحرارة

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