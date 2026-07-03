الأحد.. فتح باب التظلمات على نتيجة إعدادية سوهاج.. تعرف على الرسوم والأماكن

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لبدء استقبال تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من يوم الأحد 5 يوليو، ولمدة 15 يومًا، في إطار حرص المديرية على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة نتائجهم والتأكد من حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية وضعت آليات واضحة ومنظمة لفحص جميع التظلمات بكل دقة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن مرحلة التظلمات تمثل إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة التعليمية، ومراجعة أي أخطاء قد تكون حدثت أثناء أعمال التصحيح أو الرصد.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة الطلاب، وتسعى إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، من خلال الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال التظلمات، بما يضمن النزاهة والشفافية في مراجعة أوراق الإجابة.

أماكن التظلمات في سوهاج

ومن جانبه، أعلن صفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج، تخصيص ثلاثة مقار لتلقي طلبات التظلمات، حيث يستقبل قطاع وسط الطلبات بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، بينما خُصصت مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمدينة جرجا لقطاع الجنوب، ومدرسة اللغات الرسمية بمدينة طهطا لقطاع الشمال، وذلك لتيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن أعمال فحص التظلمات ستبدأ يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير العمل داخل مقار الاطلاع.

وأكدت اللجنة أنه لن يُسمح بدخول غرفة المراجعة سوى للطالب وولي أمره فقط، مع منع دخول أي مرافقين آخرين أو اصطحاب أي مدرس أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، كما يُحظر إدخال الهواتف المحمولة إلى غرفة المراجعة، على أن يتم تسليمها لمسؤول الأمن قبل الدخول.

وأضاف أن رسوم التظلم للمادة الواحدة تبلغ 35 جنيهًا، يتم سدادها لدى المعاون المالي، لافتًا إلى أن مادتي الجبر والهندسة تُعدان مادتين منفصلتين، ويستلزم التظلم على كل منهما تقديم طلب مستقل وسداد الرسوم المقررة لكل مادة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، أوضحت اللجنة ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من رقم الجلوس، وإيصال سداد رسوم التظلم، ثم سحب نموذج طلب التظلم واستيفاء بياناته، وتسليم المستندات كاملة إلى عضو الكنترول المختص لتحديد موعد الاطلاع.

واختتمت لجنة النظام والمراقبة مناشدتها لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع على أوراق الإجابة، بما يسهم في تنظيم العمل ومنع التكدس، ويضمن الانتهاء من فحص جميع التظلمات بدقة وعدالة، بما يحفظ حقوق جميع الطلاب.