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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بكفالة 4 آلاف جنيه بعد شهر من الواقعة.. إخلاء سبيل والد «فرحة» بعد اتهامه بقتلها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قضية مصرع الطفلة "فرحة"، التي هزت الرأي العام بمحافظة سوهاج نهاية شهر مايو الماضي، تطورًا جديدًا، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل والدها، المتهم بالتسبب في وفاتها، بكفالة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ماذا حدث؟

وكانت القضية قد أثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف، بعدما لفظت الطفلة، البالغة من العمر 15 عامًا، أنفاسها الأخيرة إثر إصابة بالغة في الرأس، عقب تعرضها للتعدي داخل منزل أسرتها بدائرة مركز طما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية شهر مايو الماضي، عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول فتاة تدعى "فرحة"، 15 عامًا، إلى مستشفى طما المركزي جثة هامدة، إثر إصابة خطيرة بالرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طما إلى محل البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن والد الفتاة، ويعمل عامل خردة، تعدى عليها باستخدام عصا خشبية عقب نشوب خلافات أسرية، بدعوى تأديبها بعد تغيبها عن المنزل، إلا أن الضربة تسببت في إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت استجواب المتهم وسماع أقوال أفراد الأسرة والشهود، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ومع استمرار التحقيقات خلال الفترة الماضية، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارها بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، مع استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى ما قد يستجد من أقوال أو تقارير فنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في القضية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

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