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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 سيارات إطفاء تُحاصر حريقًا بمحيط محكمة المنشأة القديمة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج حالة من الاستنفار، عقب اندلاع حريق بمحيط مبنى محكمة المنشأة القديمة، حيث اشتعلت النيران في عدد من الأشجار والمخلفات المتراكمة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية التي نجحت في احتواء الموقف ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني والمنشآت المجاورة.

ماذا حدث؟

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محيط مبنى المحكمة القديمة بمدينة المنشأة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إطفاء من إدارات المنشأة والعسيرات والعيساوية والزوك، بالإضافة إلى سيارة تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية.

وفور وصول القوات إلى موقع البلاغ، تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأت أعمال مكافحة النيران التي تمكنت خلالها فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة أو يتسبب في أي خسائر أكبر، وسط متابعة ميدانية دقيقة حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخطار الجهات المختصة بشركتي الكهرباء والغاز لاتخاذ التدابير الفنية اللازمة، وفصل أي مصادر قد تشكل خطورة على المواطنين أو تعوق أعمال الإطفاء، بما يضمن تأمين محيط الحريق بالكامل.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بمعداتها الثقيلة إلى موقع الواقعة، حيث باشرت أعمال رفع وإزالة أشجار النخيل المتضررة والمخلفات الناتجة عن الحريق، لإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي وتيسير الحركة بالمكان.

وتواصل الأجهزة المختصة حصر آثار الحريق والوقوف على ملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت سرعة استجابة قوات الحماية المدنية والجهات التنفيذية جاهزيتها للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، وهو ما أسهم في احتواء الحريق خلال وقت قياسي ومنع وقوع خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى نطاق أوسع.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق محكمة

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