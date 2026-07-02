أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يفترشون محيط لجان سوهاج انتظارًا لأبنائهم

تحولت اللحظات الأخيرة من وقت امتحان الثانوية العامة إلى مشهد إنساني مؤثر أمام اللجان الامتحانية بمحافظة سوهاج، حيث اصطف عشرات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس، يترقبون خروج أبنائهم من امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، في انتظار لحظة الاطمئنان بعد واحدة من أهم محطات ماراثون الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وامتزجت الدعوات الصادقة بنظرات القلق على وجوه الآباء والأمهات، الذين فضل كثير منهم البقاء أمام اللجان منذ دخول أبنائهم، أملاً في استقبالهم فور انتهاء الامتحان، والاطمئنان على مستوى الأسئلة وما إذا كانت جاءت في متناول الطلاب.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة انتظامًا ملحوظًا في دخول الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما خاض طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، داخل 87 لجنة امتحانية تستقبل نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وانتشرت الأجهزة الأمنية بمحيط المدارس لتأمين اللجان وتنظيم الحركة المرورية، مع تنفيذ إجراءات التفتيش ومنع اصطحاب أي وسائل مخالفة داخل اللجان، في إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكانت محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى طوال فترة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على مراجعة جاهزية اللجان، والتأكد من انتظام خدمات الكهرباء والإنارة، وتشغيل المراوح ووسائل التهوية، وتوفير مياه الشرب، مع التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لمواجهة أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، ومنعت تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية لتسهيل وصول الطلاب والملاحظين إلى اللجان، بينما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، لضمان انتظام العملية الامتحانية وحتى خروج الطلاب في أجواء آمنة ومنظمة.