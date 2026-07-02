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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد لجان الامتحانات بمدارس مركز ومدينة دار السلام

جانب من الجولة
جانب من الجولة
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، حيث تفقد عددًا من لجان الامتحانات بمركز ومدينة دار السلام.

وذلك في إطار حرصه على المتابعة الدقيقة والمستمرة لضمان انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بالتزامن مع أداء الطلاب امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

محافظة سوهاج

وتضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمدارس " عبد الحميد رضوان الثانوية، ودار السلام  الإعدادية المشتركة، ومدرسة الزرازرة الابتدائية "، حيث اطمأن المحافظ على انتظام دخول الطلاب.

وانضباط سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان، وتواجد الرعاية الصحية اللازمة بكل لجنة، وتطبيق الإجراءات التأمينية والتنظيمية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية محاولات للإخلال بالنظام، مؤكداً على أهمية توفير بيئة آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في جو من الطمأنينة والاستقرار، موجها بتطبيق الإجراءات الرقابية والتفتيشية في هدوء ويسر دون إزعاج للطلاب.  

وخلال الجولة، التقى محافظ سوهاج بعدد من أولياء الأمور المتواجدين بمحيط اللجان، واستمع إلى آرائهم، مطمئنًا إياهم على انتظام سير الامتحانات وتوافر كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائهم، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

كما أكد "راشد" استمرار المتابعة الميدانية اليومية للجان بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والأمنية.

لضمان تذليل أية معوقات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في هدوء ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج هذا العام يبلغ 37 ألفاً و700 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المحافظة.

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