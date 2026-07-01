استجابة سريعة تمنع كارثة.. السيطرة على حريق أعلى فرن بلدي في سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في السيطرة على حريق اندلع بسطح أحد العقارات الكائن أعلى فرن بلدي بشارع بورسعيد، قبل امتداد النيران إلى المباني المجاورة، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق بسطح الدور الرابع أعلى فرن بلدي بمنزل يحمل رقم 13 بشارع بورسعيد، والمملوك للمواطن فؤاد م، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

وفور تلقي البلاغ، دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث انتقلت القوات في وقت قياسي، وتبين من الفحص الأولي أن الأهالي تدخلوا سريعًا وتمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى أجزاء أخرى من العقار أو العقارات المجاورة، وهو ما ساهم في الحد من حجم الخسائر.

وعقب ذلك، باشرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بمحيط موقع الحريق، للتأكد من إخماد أي بؤر مشتعلة قد تتسبب في تجدد النيران، مع إجراء الفحص اللازم للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، فيما اقتصرت آثاره على التلفيات الناجمة عن النيران في موقع الحريق، دون أن تمتد إلى باقي أجزاء العقار.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة، مع تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحريق، وبيان أسبابه بشكل دقيق.