غرق شاب من سوهاج بترعة الدلتا الجديدة جنوب الحمام.. واستغاثة عاجلة للغطاسين

شهدت منطقة جبل حامد جنوب مدينة الحمام بمحافظة مطروح، اليوم، حادث غرق شاب من محافظة سوهاج داخل ترعة الدلتا الجديدة.

تكثيف البحث

وتكثف جهود الأهالي للبحث عن الشاب، وسط مناشدات عاجلة بضرورة تدخل الغطاسين للمشاركة في عمليات البحث وانتشال الجثمان.

مناشدة الاهالى

وناشد الأهالي كل من يستطيع المساعدة من الغطاسين سرعة التوجه إلى موقع الحادث

وأضافوا أن الحادث وقع في نطاق محطة رافع 11 بترعة الحما طريق جبل حامد بالقرب من الطريق الإقليمي.

وتستمر أعمال البحث في موقع الحادث، وسط حالة من الترقب والدعاء بالعثور على الشاب في أسرع وقت.