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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مطروح: إصدار 350 بطاقة رقم قومى لمواطنين عبر السيارة المتنقلة

رئيس مدينة مرسى مطروح خلال الجولة
رئيس مدينة مرسى مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن استخراج 350 بطاقة رقم القومي للمواطنين بنطاق قري مرسي مطروح وذلك خلال الفترة من يناير 2026 وحتى تاريخه في شهر يونيو 2026 ، وذلك في إطار التعاون المتبادل مع العميد محمد عزت مدير فرع الأحوال المدنية بمطروح بخطة طموحة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بصورة ميسرة.

استخراج 350 بطاقة رقم القومي

أوضح رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح بأن قطاع الأحوال المدنية أوفد سيارة متنقلة ومجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بنطاق قري مرسي مطروح ضمن مبادرة مطروح الخير تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح ، مشيرا الى استخراج 350 بطاقة رقم القومي للمواطنين بنطاق قري مرسي مطروح وذلك خلال الفترة من يناير 2026 وحتى تاريخه في شهر يونيو 2026 .

ولاقت إجراءات الأحوال المدنية باستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين إشادة واستحسانًا من المواطنين، لما حققته من توفير للوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم قيم حقوق الإنسان، وتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ووجه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح الشكر والتقدير العميد محمد عزت مدير فرع الأحوال المدنية بمطروح ، علي التعاون المثمر وتقديم استخراج بطاقات الرقم القومي لاهالينا بالقري بتوفير للوقت والجهد بدلا من التوجه إلي المدن والمحافظة ، خاصة لكبار السن وذوى الهمم والسيدات.

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