إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبري حنيش شرق مرسى مطروح

شهد كوبري حنيش، شرق مدينة مرسى مطروح، اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" وأخرى ملاكي كانت متوقفة بسبب عطل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقال الإسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما يجري استكمال الفحص للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.