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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام مطروح ينظم عددا من الفعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

  
 نظمت إدارة إعلام مطروح على مدار يومين ،  عدد من الفاعليات الإعلامية احتفالا  بالذكرى ال( 13)  لثورة 30 يونيو، 

امسية شعرية

 حيث شملت الفاعليات أمسية شعرية  تحت عنوان ( ثورة فى حب الوطن ) بالتعاون مع نادى الأدب حيث قام عدد من الأدباء والشعراء بعرض عدة قصائد وأزجال وطنية تميزت بالحماس وتعميق المشاعر الوطنية لدى المشاركين . 

ندوة تثقيفية 
كما تم عقد ندوة  تثقيفية بعنوان "30 يونيو.. التلاحم الوطنى واستكمال مسيرة البناء"، بهدف نشر الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الشباب، والتعريف بالمحطات التاريخية التي جسدت وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته في مواجهة التحديات.حاضر في الندوة.هشام رضا عبدالمولي، وكيل كلية التربية بجامعة مطروح، والذي أكد أن تاريخ مصر عبر العصور يقدم نماذج متكررة لتلاحم الشعب مع قيادته في مواجهة الأخطار، وأن مظاهر وحدة الشعب المصري بدأت منذ العصور القديمة، مستشهدًا بتكاتف المصريين في مواجهة الهكسوس والتفافهم حول قيادتهم خلال العصور القديمة، بما أسهم في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.و استعرض عبدالمولى، نماذج من التاريخ الوطني عبر العصور  لتلاحم المصريين في مواجهة أى احتلال أو  الاستعمار الاجنبى مثل ثورة عرابى ومقاومة الاحتلال الاجنبى وثورة 1919 .

حرب أكتوبر 

و تحدث  وكيل كلية التربية بجامعة مطروح، عن انتصار حرب أكتوبر 1973 وما أعقبه من مفاوضات سياسية انتهت باستعادة كامل التراب الوطني، مؤكدًا أن استرداد طابا كان نموذجًا يجسد تمسك الدولة بحقوقها، إلى أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى الدور الذي قام به المواطنون في تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمنشآت والحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.
وأكد عبدالمولى، أن ثورة 30 يونيو جسدت واحدة من أعظم صور التلاحم الوطني، حيث خرج ملايين المصريين في مختلف الميادين دعمًا لإرادتهم الوطنية والتفافًا حول قيادتهم، بما أسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة مسارها، مؤكدًا أن بناء وعي الشباب بالتاريخ الوطني يمثل أحد أهم ركائز حماية الوطن من الشائعات والأفكار الهدامة.
و تزاما مع الاحتفال بذكرى ثورة يونيو تم افتتاح نادى إعلام مطروح للطفل والذى قدم مجموعة من الانشطة التفاعلية منها ورشة لتعليم فن النحت قدمها الأديب والنحات علاء أبو خلعة كما قامت هاجر عصام من متطوعى مديرية الشباب والرياضة بعمل ورشة فنية وتلوين للأطفال، كما تضمنت فعاليات الاحتفال الاستماع للمواهب الفنية ترديد الأغانى والاناشيد الوطنية من المشاركين

ياتي ذلك  تحت رعاية  السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات  و توجيهات دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخي بالهيئة العامة للاستعلامات، وفى إطار الاحتفال بالذكرى ال( 13)  لثورة 30 يونيو، 

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