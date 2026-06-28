تعليم مطروح: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون رصد أي معوقات

شهدت محافظة مطروح اليوم انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المواد المضافة للمجموع، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

13لجنة تستقبل الطلاب

ويؤدي 3361 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 13 لجنة على مستوى المحافظة، حيث تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم سير الامتحانات منذ الساعات الأولى من الصباح، مؤكدة انتظام جميع اللجان وعدم رصد أي معوقات أو شكاوى.

انتهاء الاستعدادات

وأكدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات، مع تأمين اللجان وخطوط نقل أوراق الأسئلة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأضافت أن هناك متابعة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب التشديد على تنفيذ الضوابط المنظمة للامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أشارت إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، يتابع سير الامتحانات أولًا بأول، للاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.