ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عمال بطريق العلمين

لقى شخصان مصرعهما واصيب 20 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بطريق وادى النطرون العلمين وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين والحمام .

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بالكيلو 35 طريق وادى النطرون العلمين وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث

اسماء المتوفين

وحصل صدى البلد على اسماء المتوفين وهم جابر ف.ا (45 عامًا) من منطقة البنجر، وعيد .ع (42 عامًا) من محافظة البحيرة.

20 مصاب

كما استقبلت مستشفيات الحمام والعلمين المركزية 22 مصاب وهم

1- محمد ف.ا (40 عامًا - البنجر): اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه كسر بالفقرات، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2- أحمد .م (21 عامًا - البنجر): اشتباه كسر بالفقرات، وجرح بالرأس، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- عبدالصبور ع.ع (26 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4- حسن م.ا (16 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

5- السيد ف.ا(41 عامًا - البنجر): كدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

6- يسري ح.ا (15 عامًا - أسيوط): كدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

7- علي ا.ع (16 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8- مصطفى م.م (44 عامًا - أسيوط): كدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9- أحمد ا.م (22 عامًا - أسيوط): كدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

01- محمد ش.م (17 عامًا - أسيوط): اشتباه كسر بالفقرات وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11- محمد ص.م (32 عامًا - قنا): اشتباه كسر بالفقرات وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

12- نواس ع.ي (18 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13- نادر م.م(22 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

14- حمادة ع.ر (46 عامًا - البنجر): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

15- عز م.ح (50 عامًا - البنجر): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

16- محمود ا.ع (23 عامًا - كفر الشيخ): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

17- نور ا.ي (16 عامًا - البنجر): كدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

18- فارس ا.ف(50 عامًا - البنجر): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

19- هاشم ف.م (18 عامًا - أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

20- جمال ع.م (18 عامًا - البنجر): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.