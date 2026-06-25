ننشر.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال بطريق مرسى مطروح - الإسكندرية.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 13مصابا وهم:

فوزي حسني السيد (53 عامًا)

حسام إسماعيل عبد التواب (19 عامًا)

رجب سلامة إبراهيم (27 عامًا)

تامر مصطفى محمد (30 عامًا)

إبراهيم رجب سلامة (19 عامًا)

حسين توفي عبد التواب (20 عامًا)

علي محمد محمد (57 عامًا)

عبدالله صلاح محمد (45 عامًا)

صبري عبد الهادي علي (68 عامًا)

مصطفى حسين كمال (30 عامًا)

سيد بكر الدين محمد (40 عامًا)

عبدالله أبو العيون خميس (17 عامًا)

عيسى حامد صابر (24 عامًا)

وكانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مطروح الإسكندرية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 13مصاب بإصابات متنوعة.

وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة عدد من المصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى حالات اشتباه كسور ونزيف بالمخ، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الملاحظة والرعاية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.