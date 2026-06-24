بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق وتشميع مركزين طبيين غير مرخصين بمحافظتي مطروح وبني سويف، وضبط منتحلين لصفة طبيب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على شكوى مريض عبر بوابة الشكاوى الموحدة ضد طبيب معالج تسبب له في مضاعفات صحية بمركز أمواج في سيدي عبدالرحمن بمنطقة العلمين، توجهت إدارة العلاج الحر بمطروح إلى الموقع، وتم ضبط منتحل صفة طبيب تغذية يقوم بالكشف وكتابة الأدوية، وهو مقيد بنقابة العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية دون ترخيص مزاولة المهنة الطبية، وتم إغلاق وتشميع العيادة وتحرير محضر انتحال صفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

إغلاق وتشميع مركز الحسين

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن حملة إدارة العلاج الحر ببني سويف أسفرت عن إغلاق وتشميع مركز الحسين للتغذية العلاجية والسمنة بشارع مصر والسودان، الذي يقدم خدمات طبية وتجميلية دون تراخيص، حيث يديره فني تمريض رابع ينتحل صفة طبيب.

وأكدت الوزارة، استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المواطنين، إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.