ضبط مخزن يعيد تدوير اللحوم الفاسدة لطرحها في الأسواق بمطروح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق حملة تموينية بمحافظة مطروح، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُشتبه في قيامه بإعادة تدوير لحوم متعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لإعادة طرحها وبيعها في الأسواق للمستهلكين.

ووفقًا لما أظهره الفيديو المتداول، تمكنت الحملة من ضبط مخزن للحوم المجمدة يعمل دون ترخيص، وعُثر بداخله على كميات من اللحوم ظهرت عليها علامات التلف والعفن، إلى جانب وجود حشرات ودود، في مخالفة جسيمة لاشتراطات السلامة الغذائية.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل الواسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المتابعين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.