هيئة سلامة الغذاء تضبط لحومًا فاسدة ومجهولة المصدر في حملتين بالبحيرة

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملتين رقابيتين مكبرتين بمركزي إيتاي البارود ودمنهور، بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومجلس المدينة.

جائ ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات.

حملتان رقابين

وجاءت الحملتان بقيادة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة الدكتورة ياسمين وهبي، مدير فرع الهيئة بمحافظة البحيرة، إلى جانب مفتشي الهيئة وممثلي الجهات المشاركة.

واستهدفت الحملتان عددًا من المنشآت الغذائية بمركزي إيتاي البارود ودمنهور، حيث تم فحص المنتجات الغذائية المتداولة والتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب مراجعة إجراءات التداول والتخزين داخل المنشآت للوقوف على مدى التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على كميات من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات، شملت منتجات مجهولة المصدر، وأخرى ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلك حال تداولها بالأسواق.

كما تم تحرير محضرين بشأن المخالفات التي تم رصدها خلال الحملتين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزام المتعاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية، لرصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم ويحافظ على صحة المستهلك.