الريال السعودي يواصل التراجع أمام الجنيه.. ومتوسط السعر يستقر عند 13.26 جنيه

واصل الريال السعودي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليتداول دون مستوى 14 جنيهًا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مكثفة من المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.



وأظهرت أحدث البيانات المصرفية الصادرة اليوم الخميس 18 يونيو 2026 تسجيل الريال السعودي مستويات متباينة بين البنوك، مع استمرار الضغوط النزولية على العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.



أعلى سعر في أبوظبي الإسلامي



سجل الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك عند 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 13.25 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

كما سجل الريال في بنك فيصل الإسلامي 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك كريدي أجريكول 13.21 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.



أسعار متباينة بين البنوك



وسجل بنك الإسكندرية سعر 13.20 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الإمارات دبي الوطني 13.19 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

كما تراجع الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.17 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي 12.95 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.



أقل سعر شراء بالسوق



وجاء أقل سعر شراء للريال السعودي في المصرف المتحد عند 12.85 جنيه، مقابل 13.32 جنيه للبيع، ليكون من أقل المستويات المسجلة بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

وبحسب متوسطات التداول المعلنة، استقر متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية عند نحو 13.26 جنيه، مواصلًا تحركاته الهابطة بالتزامن مع تراجع أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.