وسط احتفالات الأهالي.. انتهاء أزمة برج الإرسال بمدينة الحمام ونزول المواطنين بعد الاستجابة لمطالبهما

شهدت مدينة الحمام بمحافظة مطروح، اليوم، انتهاء أزمة اعتلاء اثنين من المواطنين برج الإرسال بوسط المدينة، وذلك بعد تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية وفتح قنوات للحوار معهما، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين تجمعوا بمحيط البرج لمتابعة الموقف.

مطالب المواطنين

وكان المواطن الأول قد أقدم على اعتلاء البرج للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية، والتي أكد أنها تبلغ 530 ألف جنيه لدى أحد الأشخاص، فيما احتج المواطن الاخر احتجاجًا على مشكلة تتعلق بعلاج زوجته داخل مستشفى الحمام، مطالبًا بسرعة التدخل لحل أزمته.

احتفال الاهالى

وبعد جهود مكثفة من الجهات المعنية والاستماع إلى مطالبهما، وافق المواطنان على النزول من أعلى البرج، وسط تصفيق واحتفاء من الأهالي الذين عبروا عن ارتياحهم لانتهاء الأزمة دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الجهات المعنية أنها ستتابع مطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع، مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية لعرض الشكاوى وحلها.