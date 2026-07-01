قبل أن يدق جرس يوم جديد.. 24 ساعة داميــة في سوهاج بين حوادث الموت والتسمم والجريمة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الحوادث المؤسفة والمتلاحقة، تنوعت بين جريمة قتل هزت الرأي العام، وحادث سير مأساوي، ووفاة أسفل عجلات القطار، إلى جانب واقعة تسمم غذائي أصابت أسرة كاملة، في مشهد عكس حجم البلاغات التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية والطبية على مدار يوم واحد.

ماذا حدث؟

وبدأت الوقائع بحالة من الاستنفار داخل مركز طهطا، بعدما أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفل، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم عصير مانجا داخل منزلهم بقرية بني عمار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة والتأكد من مدى ارتباطها بالمشروب الذي تناولته الأسرة.

ولم تمض ساعات قليلة حتى خيم الحزن على مركز المنشأة، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 31 عامًا مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به أثناء وجوده بالقرب من شريط السكة الحديد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي، فيما بدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة لمعرفة أسباب الحادث وما إذا كان نتيجة عبور خاطئ لشريط السكة الحديد.

كما شهد الطريق السريع القبلي أمام خزان نجع حمادي بدائرة مركز دار السلام حادثًا مروعًا، بعدما انقلبت سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية، ليسقط الركاب في المياه وسط حالة من الذعر. وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مجهولة الهوية وإصابة ثلاثة آخرين، بينما تمكنت قوات الإنقاذ النهري والأهالي من إنقاذ تسعة ركاب في الوقت المناسب، قبل أن تتحول الواقعة إلى كارثة أكبر.

ودفعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف بقواتها إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الضحايا والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تولت الجهات المختصة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع فتح تحقيق موسع لكشف أسباب انقلاب السيارة وسقوطها داخل الترعة.

أما أكثر الوقائع تأثيرًا خلال اليوم، فكانت القضية التي شغلت الشارع السوهاجي، بعدما قررت جهات التحقيق حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الواقعة قد اندلعت على خلفية خلافات عائلية حول الميراث، انتهت بإطلاق عيار ناري أودى بحياة المجني عليه، في جريمة أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين أهالي المحافظة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الخلاف الأسري تطور إلى مشاجرة انتهت بإطلاق النار، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وخلال تلك الوقائع، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع سيارات الإسعاف والجهات الطبية، جهودها للتعامل مع البلاغات المتتابعة، فيما باشرت النيابات المختصة التحقيق في كل واقعة على حدة، للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.