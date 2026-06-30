مصرع شاب دهسًا أسفل قطار بمركز المنشاة في سوهاج

تحولت لحظات عابرة إلى مأساة جديدة على شريط السكة الحديد بمحافظة سوهاج، بعدما لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث قطار بدائرة مركز المنشاة، في واقعة ألقت بالحزن على الأهالي، وسط تحرك سريع من الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على خط السكة الحديد بدائرة مركز المنشأة، ووجود حالة وفاة لشاب صدمه أحد القطارات أثناء تواجده بالقرب من شريط السكة الحديد.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي مصرع الشاب "ح. م"، البالغ من العمر 31 عامًا، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء اصطدام القطار به، فيما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، كما بدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن عبور خاطئ لشريط السكة الحديد أو لسبب آخر، مع استكمال التحريات اللازمة لإعداد التقرير النهائي بشأن الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تنتظر جهات التحقيق نتائج التحريات والتقارير الفنية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وملابساته، قبل التصريح بدفن الجثمان وفقًا للإجراءات المتبعة.