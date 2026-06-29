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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الأول على الشهادة الإعدادية هاتفيًا ويشيد بتفوقه

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالطالب خالد عصام عز الدين، الأول على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، بمدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية بمركز البلينا، وذلك لتهنئته على تفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

وأعرب المحافظ، خلال الاتصال، عن خالص تهانيه للطالب وأسرته، مشيدًا بما حققه من إنجاز يعكس ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ومتمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته التعليمية، وأن يواصل تفوقه ليكون نموذجًا مشرفًا لأبناء محافظة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تحرص على دعم المتفوقين والمتميزين في مختلف المراحل التعليمية، باعتبارهم نواة بناء المستقبل وأمل الوطن في تحقيق التنمية والتقدم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

من جانبه، أعرب الطالب خالد عصام عز الدين وأسرته عن بالغ سعادتهم باتصال المحافظ وحرصه على تهنئته، مؤكدين أن هذه اللفتة الطيبة تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المراحل التعليمية المقبلة.

الجدير بالذكر أنه قد حصل عدد 289 طالب وطالبة على المركز الأول مكرر من مختلف مراكز المحافظة بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 72.87% .

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