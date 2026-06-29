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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ثورتنا كرامتنا ورشة فنية بـ متحف سوهاج القومي

ثورتنا كرامتنا ورشة فنية بـ متحف سوهاج القومي
ثورتنا كرامتنا ورشة فنية بـ متحف سوهاج القومي
محمد الاسكندرانى

نظم متحف سوهاج القومي ورشة "ثورتنا كرامتنا" من خلال عرض فني بمشاركة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاً بثورة 30 يونيو.

متحف سوهاج القومي


أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين، وتدريب أولياء الأمور على أساليب التعاون الإيجابي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التأكيد على أنهم جزء فاعل ومؤثر في المجتمع، ويتمتعون بحقوق متساوية مع غيرهم.
يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

متحف سوهاج القومي ثورتنا كرامتنا متحف سوهاج سوهاج ذوي الاحتياجات الخاصة

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