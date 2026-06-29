محافظ سوهاج يتفقد حملة التبرع بالدم ويؤكد: رسالة إنسانية تجسد قيم التكافل

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات حملة التبرع بالدم التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وذلك بنادي سوهاج الرياضي، تحت شعار "تبرعك بالدم.. عطاء"، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

حملة التبرع بالدم في سوهاج

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وشربات الصوينع رئيس حي شرق سوهاج.

واطمأن المحافظ على سير أعمال الحملة، والإجراءات الطبية المتبعة لاستقبال المتبرعين، واستمع إلى شرح من الفرق الطبية حول مراحل التبرع وآليات التأكد من سلامة المتبرعين.

واكد أن التبرع بالدم يعد من أسمى صور العطاء الإنساني، ويجسد قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن كل وحدة دم قد تسهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والعمليات الجراحية، وهو ما يجعل من المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبًا وطنيًا وإنسانيًا.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان في تنفيذ المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز الوعي الصحي، داعيًا شباب سوهاج وجميع المواطنين إلى مواصلة دعم مثل هذه الحملات والمبادرات الإنسانية.

وفي ختام جولته، حرص محافظ سوهاج على تحية المتبرعين والقائمين على الحملة، مشيدًا بروحهم الوطنية والإنسانية، ومؤكدًا أن هذه النماذج الإيجابية تعكس وعي أبناء سوهاج وإيمانهم بأهمية المشاركة في المبادرات التي تسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.