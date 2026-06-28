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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سماعات داخل لجان الثانوية العامة.. منشور يثير الجدل في سوهاج ومطالبات بالتحقيق في الوقائع المتداولة

لجان الثانوية العامة بسوهاج
لجان الثانوية العامة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أثار منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة من الجدل بين أولياء الأمور بمحافظة سوهاج، بعدما زعم أحد أولياء الأمور وجود مخالفات داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، تتعلق بدخول عدد من الطلاب بسماعات إلكترونية إلى اللجنة، مطالبًا بفتح تحقيق في الواقعة والتأكد من صحة ما تم تداوله.

ووفقًا لما جاء في المنشور، فإن ولي الأمر أوضح أن نجله أدى امتحان مادة اللغة العربية بإحدى لجان مدرسة طارق بن زياد، مشيرًا إلى أن اللجنة شهدت دخول عدد من الطلاب وبحوزتهم سماعات، باستثناء ثلاثة طلاب فقط، من بينهم نجله.

سماعات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. ماذا حدث؟

وأضاف في منشوره أن اللجنة خضعت لعملية تفتيش بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء الامتحان، حيث تم حسب ادعائه سحب السماعات من الطلاب، وتعطيل اللجنة نصف ساعة من وقت أداء الامتحان، وهو ما أثار استياء بعض الطلاب الملتزمين، على حد وصفه.

كما زعم صاحب المنشور أن السماعات أُعيدت مرة أخرى لبعض الطلاب قبل انتهاء زمن الامتحان بوقت قصير، معتبرًا أن ما حدث إذا ثبتت صحته يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل اللجنة.

وأكد ولي الأمر أنه سبق له التواصل مع عدد من المسؤولين بمديرية التربية والتعليم، فضلًا عن تقديم ما يفيد بالواقعة، معلنًا عزمه تحرير محضر رسمي بشأن ما وصفه بالمخالفات، مشددًا على أن هدفه ليس إثارة الجدل، وإنما المطالبة بضمان العدالة وتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات على جميع الطلاب دون استثناء.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تؤكد أو تنفي صحة هذه الادعاءات المتداولة، فيما تبقى الواقعة في إطار ما نشره ولي الأمر عبر حسابه الشخصي، دون وجود تأكيد رسمي بشأنها.

ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه وزارة التربية والتعليم على تطبيق إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، تشمل التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، واستخدام وسائل الكشف عن الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي محاولة للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

وطالب عدد من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة فحص ما ورد في المنشور، وإعلان نتائج أي تحقيقات للرأي العام، سواء بإثبات صحة الواقعة أو نفيها، حفاظًا على مصداقية منظومة الامتحانات وطمأنة الطلاب وأسرهم.

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