أكلة شمام.. إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، واقعة صحية استدعت تدخلًا عاجلًا من فرق الطوارئ، بعدما استقبلت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم ثمرة "شمام" داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة الصحية للاطمئنان على حالتهم.

ماذا حدث

وتلقت غرفة العمليات المركزية لطوارئ مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول عدد من المصابين من أسرة واحدة، يعانون من أعراض متشابهة تمثلت في القيء المتكرر وآلام حادة بالبطن، مع وجود اشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناول "شمام" داخل المنزل.

وكشفت المعلومات الأولية أن المصابين يقيمون بمنطقة خلف مستشفى المعلمين بمدينة سوهاج، ويبلغ عددهم خمسة أفراد، بينهم ثلاثة بالغين، وهم سيدتان ورجل، تتراوح أعمارهم بين 47 و54 عامًا، بالإضافة إلى طفلين لم يتجاوز عمر كل منهما 6 سنوات، حيث ظهرت عليهم الأعراض في توقيت متقارب عقب تناول الوجبة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جميع الحالات إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم استقبالهم داخل قسم الطوارئ، وبدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات والعلاج المناسب، مع متابعة دقيقة لمؤشراتهم الحيوية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وفي الوقت نفسه، باشرت فرق الطوارئ بمديرية الصحة متابعة الواقعة، للوقوف على ملابساتها والتأكد من سبب ظهور الأعراض، مع اتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت مصادر طبية أن تشخيص الحالة ما زال في إطار الاشتباه بالتسمم الغذائي، لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الوقائع يتم بمنتهى السرعة لضمان تقديم الرعاية المناسبة ومنع حدوث أي مضاعفات للمصابين.