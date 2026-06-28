قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
فضيحة جديدة لنتنياهو.. تحقيق يكشف انتقاله إلى مقر إقامة سري ممول من المال العام
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند
الإدارية العليا تحسم الجدل.. متى يستحق العاملون بالجامعات حوافز المهن الطبية؟
السعودية.. مصرع 14 شخصًا في سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو» بمنطقة رأس تنورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أكلة شمام.. إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، واقعة صحية استدعت تدخلًا عاجلًا من فرق الطوارئ، بعدما استقبلت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم ثمرة "شمام" داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة الصحية للاطمئنان على حالتهم.

ماذا حدث

وتلقت غرفة العمليات المركزية لطوارئ مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول عدد من المصابين من أسرة واحدة، يعانون من أعراض متشابهة تمثلت في القيء المتكرر وآلام حادة بالبطن، مع وجود اشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناول "شمام" داخل المنزل.

وكشفت المعلومات الأولية أن المصابين يقيمون بمنطقة خلف مستشفى المعلمين بمدينة سوهاج، ويبلغ عددهم خمسة أفراد، بينهم ثلاثة بالغين، وهم سيدتان ورجل، تتراوح أعمارهم بين 47 و54 عامًا، بالإضافة إلى طفلين لم يتجاوز عمر كل منهما 6 سنوات، حيث ظهرت عليهم الأعراض في توقيت متقارب عقب تناول الوجبة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جميع الحالات إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم استقبالهم داخل قسم الطوارئ، وبدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات والعلاج المناسب، مع متابعة دقيقة لمؤشراتهم الحيوية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وفي الوقت نفسه، باشرت فرق الطوارئ بمديرية الصحة متابعة الواقعة، للوقوف على ملابساتها والتأكد من سبب ظهور الأعراض، مع اتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت مصادر طبية أن تشخيص الحالة ما زال في إطار الاشتباه بالتسمم الغذائي، لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الوقائع يتم بمنتهى السرعة لضمان تقديم الرعاية المناسبة ومنع حدوث أي مضاعفات للمصابين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم شمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الدواجن

طفرة غير مسبوقة في صناعة الدواجن.. الاستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه والإنتاج يقفز بنسبة 14%

الدفاعات الجوية الأوكرانية

الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض صواريخ روسية في سماء كييف| اعرف المستجدات

الأولى على الدقهلية

الطالبتان الأوليان على الدقهلية والمنوفية يكشفان سر التفوق: الاجتهاد.. والابتعاد عن الموبايل مفتاح النجاح

بالصور

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد