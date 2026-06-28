محافظ سوهاج: الدولة قدمت دعمًا تجاوز 13 مليار جنيه لتنفيذ مايقرب من 15 مشروعا إنشائيًا

بدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جامعة سوهاج بعنوان "إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. جامعة سوهاج نموذجا"، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بعنوان المشروعات القومية بجامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج تعد من أبرز الصروح التعليمية التي تمثل نموذجًا مشرفًا في التطوير المستدام في صعيد مصر، فبفضل الإنجازات الملموسة في المشروعات الإنشائية وتطوير القطاع الطبي.

وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، أصبحت الجامعة في مصاف الجامعات الرائدة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر، ومن المتوقع أن تواصل الجامعة تفوقها في السنوات المقبلة، بما يحقق أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030.

جامعة سوهاج

ويُسهم في إعداد أجيال من الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تلك الإنجازات التي تشهدها جامعة سوهاج ما لم تكن إلا في وجود دولة قوية واقتصاد منتعش، وإرادة صلبة من قيادة حكيمة محبة لتراب هذا الوطن.

وأكد الإعلامى رفعت فياض أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول حقيقية في تاريخ الدولة المصرية تجسدت فى تأسيس الجمهورية الجديدة، والمشروعات القومية العملاقة، والتنمية الشاملة لجميع قطاعات الدولة، وقد حظي ملف التعليم الجامعي باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وتابع: “فبعد أن كانت مصر تضم 50 جامعة فقط قبل الثورة، الآن بلغت عدد الجامعات 128 جامعة مابين حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجيا وفروع لجامعات دولية، وهذا العدد يفوق المعدلات العالمية، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة بالشباب المصري مستقبل الأمة”.

وأشار الإعلامى عبد الناصر زيدان، إلى أن المشروعات القومية تعد ركيزة أساسية في الجامعات لربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية الفعلية، فهي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات العملية وتعزيز الوعي والانتماء الوطني، وتوجيه الابتكارات الأكاديمية لحل مشكلات المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية وتأهيلية لسوق العمل.

وقال الصحفي سامي عبد الراضي، إنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بتطوير ملف التعليم العالي والبحث العلمي، تم التوسع في إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب، لتشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والأجنبية، إضافة إلى استحداث تخصصات تواكب العصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، حيث رسخرت الدولة أقدام هذا المسار التعليمي لربط الخريجين بالثورة الصناعية الحديثة.

وأكد المحاسب أشرف القاضي أن الجامعة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة على صعيد المشروعات الإنشائية، حيث قدمت الدولة دعمًا تجاوز 13 مليار جنيه لتنفيذ مايقرب من 15 مشروعا انشائيًا من بينها:

مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية المغطاة، ومبنى جامعة سوهاج الأهلية، ومبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان، ومبنى كلية الصيدلة، ومبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومبنى كلية رياض الأطفال، ومبنى الإدارة الهندسية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، وغيرها من المشروعات الإنشائية العملاقة التي تنفذ على أرض الواقع بواحدة من أعرق جامعات الصعيد.